Минск и Вильнюс проведут переговоры по ситуации с фурами, застрявшими в Беларуси. Подробности сообщили в Службе государственной охраны Литвы. Об этом пишет Sputnik.by.
Во вторник, 18 ноября, представители пограничных служб Беларуси и Литвы проведут технические переговоры по ситуации с застрявшими литовскими грузовиками и их возможном возвращении.
Ранее МИД Литвы сказал, что власти рассмотрят досрочное открытие границы с Беларусью.
Вместе с тем Польша открыла два пункта пропуска на границе с Беларусью.
Тем временем глава МИД Максим Рыженков высказался об открытии Польшей двух пунктов пропуска на границе с Беларусью: «Продемонстрировала нормальный, жесткий прагматизм».