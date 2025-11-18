Ричмонд
Минск и Вильнюс проведут переговоры по ситуации с фурами, застрявшими в Беларуси

Минск и Вильнюс на переговорах 18 ноября обсудят ситуацию с застрявшими в Беларуси грузовиками.

Источник: Комсомольская правда

Минск и Вильнюс проведут переговоры по ситуации с фурами, застрявшими в Беларуси. Подробности сообщили в Службе государственной охраны Литвы. Об этом пишет Sputnik.by.

Во вторник, 18 ноября, представители пограничных служб Беларуси и Литвы проведут технические переговоры по ситуации с застрявшими литовскими грузовиками и их возможном возвращении.

Ранее МИД Литвы сказал, что власти рассмотрят досрочное открытие границы с Беларусью.

Вместе с тем Польша открыла два пункта пропуска на границе с Беларусью.

Тем временем глава МИД Максим Рыженков высказался об открытии Польшей двух пунктов пропуска на границе с Беларусью: «Продемонстрировала нормальный, жесткий прагматизм».