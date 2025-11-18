Дмитриев объяснил, как был принят американский проект резолюции по Газе

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал итоги голосования в Совете Безопасности ООН по палестино-израильскому урегулированию. По его словам, занятая Москвой позиция сыграла ключевую роль в принятии документа.
Глава Российского фонда прямых инвестиций подчеркнул, что РФ воздержалась в ходе голосования, и именно это решение позволило резолюции по Газе быть принятой.
«Россия воздержалась при голосовании, что позволило принять эту резолюцию», — написал он в социальной сети X.
Напомним, что накануне на заседании СБ ООН был принят проект резолюции США. Он предусматривает поддержку мирной программы главы Белого дома Дональда Трампа относительно сектора Газа. Документ получил одобрение 13 из 15 стран — членов СБ ООН. При этом Россия и Китай воздержались от голосования.