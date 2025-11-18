На Украине заявили о повреждении ж/д инфраструктуры в двух регионах

В Днепропетровской и Харьковской областях в результате взрывов повреждена железнодорожная инфраструктура, сообщил во вторник Telegram-канал Укрзализницы.
По информации компании, повреждение ж/д инфраструктуры в Днепропетровске стало причиной задержки нескольких поездов.
В Харьковской области изменен маршрут движения некоторых поездов. Частично ограничено движение ряда электричек в направлении Берестина.
По данным мониторинговых ресурсов, взрывы в Днепропетровской и Харьковской областях прогремели минувшей ночью на фоне воздушной тревоги.
Ранее власти Днепропетровской области заявили о повреждении в результате взрывов объектов инфраструктуры в областном центре, а также в Самаровском и Павлоградском районах.