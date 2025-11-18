Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине заявили о повреждении ж/д инфраструктуры в двух регионах

Повреждения инфраструктуры стали причиной задержки и изменения маршрутов поездов.

Источник: Аргументы и факты

В Днепропетровской и Харьковской областях в результате взрывов повреждена железнодорожная инфраструктура, сообщил во вторник Telegram-канал Укрзализницы.

По информации компании, повреждение ж/д инфраструктуры в Днепропетровске стало причиной задержки нескольких поездов.

В Харьковской области изменен маршрут движения некоторых поездов. Частично ограничено движение ряда электричек в направлении Берестина.

По данным мониторинговых ресурсов, взрывы в Днепропетровской и Харьковской областях прогремели минувшей ночью на фоне воздушной тревоги.

Ранее власти Днепропетровской области заявили о повреждении в результате взрывов объектов инфраструктуры в областном центре, а также в Самаровском и Павлоградском районах.