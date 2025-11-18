На Западе рассказали, чем обернется передача истребителей Rafale Украине

Макрон в понедельник принял Владимира Зеленского, находящегося с официальным визитом во Франции, они подписали декларацию о намерениях. По данным AFP, документ рассчитан на срок около десяти лет. Помимо самолетов Rafale, он предусматривает поставки Украине систем противовоздушной обороны нового поколения, в том числе новой модификации SAMP/T, которая все еще находится в разработке, а также радиолокационных станций и беспилотников.