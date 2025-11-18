Ричмонд
На Западе рассказали, чем обернется передача истребителей Rafale Украине

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Французские истребители Rafale не смогут помочь Киеву изменить ситуацию в зоне боевых действий на Украине, пишет издание Military Watch Magazine.

Источник: РИА "Новости"

«Ожидается, что способность истребителей существенно повлиять на баланс сил на украинском театре военных действий останется ограниченной», — говорится в материале.

Макрон в понедельник принял Владимира Зеленского, находящегося с официальным визитом во Франции, они подписали декларацию о намерениях. По данным AFP, документ рассчитан на срок около десяти лет. Помимо самолетов Rafale, он предусматривает поставки Украине систем противовоздушной обороны нового поколения, в том числе новой модификации SAMP/T, которая все еще находится в разработке, а также радиолокационных станций и беспилотников.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

