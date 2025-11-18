Власти Москвы расторгли с Молдавией аренду павильона на ВДНХ

В материале указывается, что C.I.E Moldexpo S.A. занималась проектом по созданию торгово-выставочного центра с 2012 года. Судебное разбирательство между компанией, департаментом и «Арбиэй групп» началось в сентябре 2024 года. Поводом для него стала межведомственная проверка, которая была проведена в марте того же года.