Власти Москвы расторгли с Молдавией аренду павильона на ВДНХ

МОСКВА, 18 ноя — РИА Недвижимость. Департамент городского имущества Москвы добился расторжения договора аренды павильона «Молдова» на ВДНХ с компанией C.I.E Moldexpo S.A, сообщает газета РБК.
В материале указывается, что C.I.E Moldexpo S.A. занималась проектом по созданию торгово-выставочного центра с 2012 года. Судебное разбирательство между компанией, департаментом и «Арбиэй групп» началось в сентябре 2024 года. Поводом для него стала межведомственная проверка, которая была проведена в марте того же года.
В ходе проверки было установлено, что компания использовала объект с нарушением условий договора, здесь отсутствовала идентификация торгово-выставочного центра. Кроме того, в павильоне не были представлены элементы национальной культуры и продукции, произведенной в стране, добавляет РБК.
По словам юристов, решение суда является основанием для расторжения договора и выселения как арендатора, так и субарендатора. Однако пока оно еще не вступило в законную силу. При этом се лица, участвующие в деле, имеют право обжаловать судебный акт в апелляционной инстанции, уточнили они.