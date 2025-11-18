Ричмонд
Зеленский сообщил, что 19 ноября посетит Турцию для «активизации переговоров»

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский сообщил, что 19 ноября посетит Турцию для «активизации переговоров».

Источник: Reuters

«Завтра — встречи в Турции. Готовим активизацию переговоров, и у нас есть наработанные решения, которые мы предложим партнерам. Всеми силами приближать конец войны — это приоритет Украины. Также работаем, чтобы возобновить обмены и возвращение пленных», — написал он в своем Telegram-канале.

Зеленский не уточнил, с кем намерен вести переговоры в Турции, а также содержание подготовленных сообщений.

На прошлой неделе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров посетил Стамбул, где, по его словам, обсуждал вопросы возобновления обмена пленными. Затем он побывал в Катаре и ОАЭ, где, по его утверждению, продолжал работу по данной теме, после чего направился в США.