Зеленский сообщил, что 19 ноября посетит Турцию для «активизации переговоров»

«Завтра — встречи в Турции. Готовим активизацию переговоров, и у нас есть наработанные решения, которые мы предложим партнерам. Всеми силами приближать конец войны — это приоритет Украины. Также работаем, чтобы возобновить обмены и возвращение пленных», — написал он в своем Telegram-канале.
Зеленский не уточнил, с кем намерен вести переговоры в Турции, а также содержание подготовленных сообщений.
На прошлой неделе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров посетил Стамбул, где, по его словам, обсуждал вопросы возобновления обмена пленными. Затем он побывал в Катаре и ОАЭ, где, по его утверждению, продолжал работу по данной теме, после чего направился в США.