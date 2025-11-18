Зеленский сообщил, что 19 ноября посетит Турцию для «активизации переговоров»

На прошлой неделе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров посетил Стамбул, где, по его словам, обсуждал вопросы возобновления обмена пленными. Затем он побывал в Катаре и ОАЭ, где, по его утверждению, продолжал работу по данной теме, после чего направился в США.