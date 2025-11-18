Ричмонд
Литва заявила, что примет решение по границе с Беларусью 19 ноября

В Литве сказали, когда будут принимать решение по границе с Беларусью.

Источник: Комсомольская правда

Литва заявила, что примет решение по границе с Беларусью 19 ноября. Об этом в эфире национального радио заявил председатель литовского парламентского комитета по внешней политике Ремигиюс Мотузас. Подробности пишет ТАСС.

— Окончательное решение по пограничному режиму следует ожидать на заседании кабинета министров в среду, — уточнил Мотузас.

Глава комитета отметил, что при этом решающее значение будут иметь результаты технических переговоров между представителями пограничных служб Литвы и Беларуси (подробнее мы писали здесь).

Ремигиюс Мотузас обратил внимание, что литовская стороны склоняется к тому, чтобы открыть границу с Беларусью не 30 ноября, а раньше.

— С учетом существующей ситуации мы склоняемся к тому, что границу можно открыть раньше, — заметил глава комитета.