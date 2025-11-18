Делегация Башкирии планирует визит в Бахрейн

Как отметил Глава Башкирии Радий Хабиров, это будет ответный визит на приезд в республику председателя Высшего Совета по делам ислама Королевства Бахрейн, шейха Абдулрахмана бин Мохаммеда бин Рашида Аль Халифы. Большая делегация Королевства Бахрейн сегодня принимает участие в международной конференции «Идеалы и ценности Ислама: Одна умма — общая судьба» и торжественных мероприятиях к 45-летию избрания уважаемого Талгата-хазрата Таджуддина Верховным муфтием, председателем Центрального духовного управления мусульман России, которые проходят в Уфе.
«За последние несколько лет руководители наших государств, Президент России Владимир Владимирович Путин и Король Бахрейна Хамад бин Иса Аль Халифа, делают очень многое для укрепления добрых отношений и сотрудничества между странами. Уверен, что взаимодействие между Башкортостаном и Бахрейном будет также способствовать развитию диалога между Россией и арабским миром. Считаю, что у нас есть неплохие перспективы в сферах бизнеса и торговли, образования, культуры, туризма. Благодарю шейха Абдулрахмана бин Мохаммеда бин Рашида Аль Халифу за приглашение посетить Королевство Бахрейн. Запланируем визит нашей делегации — это позволит нам продолжить дальнейшую созидательную работу», — написал Радий Хабиров в своих соцсетях.
Добавим, сегодня же в Доме республики Радий Хабиров лично встретился с президентом Высшего совета по делам ислама Королевства Бахрейн Абдулрахманом бин Мохаммедом бин Рашидом Аль Халифой.
Стороны обсудили вопросы развития экономических и гуманитарных связей. Глава Башкортостана подчеркнул важность сохранения межконфессионального согласия и ценностей традиционного ислама.
— Мы высоко ценим роль Королевства Бахрейн в укреплении межрелигиозного диалога и развитии отношений между народами наших стран. Последние десятилетия стали временем настоящего возрождения духовной жизни российской уммы, — сказал Радий Хабиров. — Хочу особенно отметить усердные труды председателя Центрального духовного управления мусульман России, Верховного муфтия Талгата Таджуддина, который очень многое сделал для этого.
Руководитель региона также добавил, что в Башкортостане прекрасно организовано духовное образование. В сентябре 2022 года в Уфе состоялось открытие новых корпусов Российского исламского университета. Кроме того, в столице республики возобновили строительство мечети «Ар-Рахим». В 2026 году планируют завершить оформление фасада храма и приступить к его внутренней отделке.
— В условиях современных геополитических вызовов считаю важным продолжение активного диалога с традиционными духовными центрами, среди которых особое место занимает Королевство Бахрейн, — резюмировал Радий Хабиров. — Уверен, укрепление нашего сотрудничества будет способствовать развитию диалога между Россией и арабским миром.
Шейх Абдулрахман бин Мохаммед бин Рашид Аль Халифа поблагодарил Главу Башкортостана за тёплую встречу и передал приветствие Короля Бахрейна Хамада бин Исы Аль Халифы.
— Дружеские отношения лидеров наших государств способствуют динамичному развитию сотрудничества Бахрейна с Россией в различных направлениях, в том числе в промышленности, образовании и культуре. Много наших студентов для получения качественного образования выбирают российские вузы, — отметил шейх. — Мы видим, как развивается Башкортостан, и готовы приложить все усилия для дальнейшего укрепления наших отношений с республикой.
В завершение встречи шейх Абдулрахман бин Мохаммед Аль Халифа пригласил делегацию Башкортостана посетить Бахрейн. Радий Хабиров поддержал инициативу и предложил совместно подготовить визит представительной бизнес-миссии и деятелей культуры региона.