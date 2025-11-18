Делегация Башкирии планирует визит в Бахрейн

«За последние несколько лет руководители наших государств, Президент России Владимир Владимирович Путин и Король Бахрейна Хамад бин Иса Аль Халифа, делают очень многое для укрепления добрых отношений и сотрудничества между странами. Уверен, что взаимодействие между Башкортостаном и Бахрейном будет также способствовать развитию диалога между Россией и арабским миром. Считаю, что у нас есть неплохие перспективы в сферах бизнеса и торговли, образования, культуры, туризма. Благодарю шейха Абдулрахмана бин Мохаммеда бин Рашида Аль Халифу за приглашение посетить Королевство Бахрейн. Запланируем визит нашей делегации — это позволит нам продолжить дальнейшую созидательную работу», — написал Радий Хабиров в своих соцсетях.