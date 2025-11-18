Какой новый санкционный инструмент против России готовит Трамп

Агентство Reuters со ссылкой на анонимный источник сообщило, что президент США согласился одобрить законопроект, предусматривающий новые рестрикции в отношении Москвы. Однако республиканец уточнил, что в документе должно быть оговорено его право на окончательное принятие решения по этому вопросу — Дональд Трамп намерен самостоятельно определять, вводит санкции или нет.
Законопроект, подразумевающий введение вторичных пошлин, был предложен республиканцами в Конгрессе весной 2025 года. Его авторами являются сенатор-республиканец Линдси Грэм* и сенатор-демократ Ричард Блюменталь. Документ определяет санкции для юридических и физических лиц, связанных торговыми отношениями с Россией. Инициатива предполагает введение 500% пошлин на все товары из России и товары из тех стран, которые покупают российские энергоносители, в том числе нефть, газ и уран.
Весной Трамп не предпринял никаких действий, чтобы ускорить принятие законопроекта. Голосование по документу поставили на паузу. Госсекретарь США Марко Рубио в июне заявил, что Сенат может начать обсуждать законопроект о расширении ограничений в отношении Москвы. Он констатировал, что за введение новых санкций против России проголосуют в обеих палатах.
Законопроект о санкциях — не единственный, готовящийся в Конгрессе для усиления давления на Кремль. Осенью стало известно об утверждении еще трех документов. Первый предусматривает признание Российской Федерации спонсором терроризма. Во втором законопроекте предполагается введение экономических рестрикций в отношении КНР, который «поддерживает военные действия» Москвы. Третий законопроект одобряет конфискацию замороженных российских активов в США. Сенаторы предложили отправлять изъятые деньги Киеву траншами каждые три месяца.
В октябре американский лидер стал чаще говорить о необходимости усиления давления на Кремль. Он отменил переговоры с Владимиром Путиным в Венгрии, а Белый дом ввел новые ограничения в отношении российских нефтяных компаний. Сейчас Трамп выразил готовность использовать механизм, предусматривающий введение 500% пошлин.
Один из инициаторов законопроекта Линдси Грэм* объяснил, что в документе предусмотрен инструмент, который предоставляет президенту свободу решений — Трамп сможет сам определять, какие рестрикции применять в отношении той или иной страны.
По мнению заведующего отделом внутриполитических исследований ИСКРАНа Вадима Козлова, даже если документ одобрят, президент США вряд ли решится сразу ввести его в действие — скорее, он будет использовать его как способ давления на Кремль, пишут «Ведомости».
«Президент США хотел бы оставить за собой право введения или отмены санкционных ограничений, не желая связывать себе руки конгрессом. Законопроект сената как раз дает президенту именно право, но не обязанность вводить пошлины», — заявил эксперт.
Научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Владимир Павлов в разговоре с «Ведомостями» выразил уверенность, что Трамп не торопится принимать закон об усилении санкционного давления. По словам эксперта, для американского президента этот документ — способ усилить переговорную позицию. Павлов предполагает, что Белый дом и далее не будет торопиться с принятием инициатив сенаторов, чтобы закрыть возможность для переговоров с Москвой. Эксперт считает, что пока Трамп ограничится демонстрацией возможности введения санкций, а не их утверждением.
В Кремле уже отреагировали на информацию о введении новых санкций США в отношении торговых партнеров России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва отнесется к инициативе Вашингтона «крайне негативно».
* внесен в РФ в список террористов и экстремистов