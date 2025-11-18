Какой новый санкционный инструмент против России готовит Трамп

Научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Владимир Павлов в разговоре с «Ведомостями» выразил уверенность, что Трамп не торопится принимать закон об усилении санкционного давления. По словам эксперта, для американского президента этот документ — способ усилить переговорную позицию. Павлов предполагает, что Белый дом и далее не будет торопиться с принятием инициатив сенаторов, чтобы закрыть возможность для переговоров с Москвой. Эксперт считает, что пока Трамп ограничится демонстрацией возможности введения санкций, а не их утверждением.