Жители ДНР остались без света и тепла из-за атаки ВСУ на две ТЭС

Глава муниципального образования городского округа Макеевка Владислав Ключаров сообщил, что в результате атаки ~без света остались более 19 тысяч абонентов в Червоногвардейском районе и более четырех тысяч абонентов в Кировском районе~. Кроме этого, не работают 43 котельные. По его словам, сейчас специалисты восстанавливают электроэнергию.