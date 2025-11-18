Мэр Кишинева призвал власти признать рецессию в молдавской экономике

По его словам, в сентября 2025 года в Молдавии насчитывалось более 672 тысяч пенсионеров, из которых 530 тысяч — по возрасту. При этом численность работников в Молдавии составляет около 740 тысяч человек. Чебан также отметил, что, по данным переписи населения 2024 года, число людей старше 65 лет за последние 10 лет увеличилось на 7%. «Мы сможем говорить об улучшении ситуации в национальной пенсионной системе только в том случае, если демографический кризис будет официально признан одной из крупнейших проблем на национальном уровне. Восстановление экономики позволит привлечь новые инвестиции, создать новые рабочие места, улучшить ситуацию на рынке труда», — в частности, добавил Чебан.