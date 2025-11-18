В Хабаровском крае сменился глава управления по взаимодействию с силовиками

Новым руководителем главного управления губернатора и правительства Хабаровского края по взаимодействию с правоохранительными органами стал Игорь Гуревич. Его представил губернатор Дмитрий Демешин на заседании президиума правительства региона.
«Рассчитываю, что новый начальник главного управления по взаимодействию с правоохранительными органами подхватит стабильную работу. Есть направления, которые сегодня в приоритете, и их необходимо усилить. В частности задачи, связанные со специальной военной операцией» — сказал Демешин.
Отдельно губернатор выделил опыт Гуревича — чиновник много лет прослужил в Вооружённых силах, органах внутренних дел и войсках национальной гвардии. Новый руководитель заявил, что намерен сосредоточиться на укреплении взаимодействия с силовыми структурами и повышении эффективности работы управления.
«Благодарю за доверие. Готов приложить все усилия для выполнения поставленных задач» — сказал Гуревич.