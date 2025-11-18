Ричмонд
Скончался экс-депутат Молдовы Илие Илашку, отсидевший в тюрьме за терроризм: На счету его группы «Бужор» — расстрел и сожжение жителей Приднестровья

Илие Илашку после освобождения проживал в Румынии и будет похоронен в Бухаресте.

Источник: Комсомольская правда

Умер бывший депутат Молдовы Илие Илашку, главарь террористической группы «Бужор», известной терактами в Приднестровье в 1992 году. Он скончался в понедельник, 17 ноября. Ему было 72 года.

Из доказанных преступлений — расстрел машины руководителя Слободзейского района Николая Остапенко, а также доказано, что Илашку и его подельники убили и сожгли руководителя ополчения Слободзеи Александра Гусара.

Верховный суд Приднестровья приговорил Илашку к смертной казни. Исполнение приговора отсрочили.

В 2001-м, как жест доброй воли, террориста передали Молдове, где его выпустили на свободу.

Илие Илашку после освобождения проживал в Румынии. Он будет похоронен в Бухаресте.

