Министр промышленности Беларуси посещает с рабочим визитом КНР

В Пекине руководитель ведомства в качестве сопредседателя примет участие в первом заседании комиссии по промышленному сотрудничеству Белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству. Особое внимание будет уделено реализации совместных проектов в таких областях, как машиностроение, деревообработка, нефтехимия. Ожидается, что по итогам заседания комиссии будут подписаны документы, направленные на укрепление промышленного партнерства между Беларусью и Китаем.