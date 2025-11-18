Ричмонд
Министр промышленности Беларуси посещает с рабочим визитом КНР

18 ноября, Минск/Корр. БЕЛТА/. Министр промышленности Республики Беларусь Андрей Кузнецов 17—20 ноября посещает с рабочим визитом Китайскую Народную Республику, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минпрома.

Источник: БЕЛТА

Визит организован с целью дальнейшего укрепления двусторонних промышленных и торговых связей, развития сотрудничества в области промышленной политики, обмена опытом и налаживания новых партнерских отношений для стимулирования совместных проектов и инвестиций.

В Пекине руководитель ведомства в качестве сопредседателя примет участие в первом заседании комиссии по промышленному сотрудничеству Белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству. Особое внимание будет уделено реализации совместных проектов в таких областях, как машиностроение, деревообработка, нефтехимия. Ожидается, что по итогам заседания комиссии будут подписаны документы, направленные на укрепление промышленного партнерства между Беларусью и Китаем.

Решение о создании комиссии по промышленному сотрудничеству Беларуси и Китая было закреплено 21 мая 2025 в ходе шестого заседания Белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству, по итогам которого подписан соответствующий протокол.

Документом внесены дополнения в соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Китайской Народной Республики о создании Белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству.

Комиссия по промышленному сотрудничеству образована для реализации комплексной стратегии совместного промышленного развития, подписанной 1 марта 2023 в рамках официального визита Александра Лукашенко в Китай. Работа комиссии позволит более эффективно координировать инициативы, разрабатывать совместные программы и реализовывать промышленные проекты, способствующие развитию экономик двух стран.

