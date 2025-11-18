Глава Минобороны Франции перепутала Зеленского с убитым карикатуристом

Жорж Волински родился 28 июня 1934 года. Впервые его комиксы опубликовали в 1958 году в журнале Rustica. В 1960 году его рисунки заметил Франсуа Каванна, после чего его приняли в редакцию журнала Hara-Kiri. Волински был убит в результате стрельбы в парижской штаб-квартире Charlie Hebdo 7 января 2015 года. В результате нападения членов группировки «Аль-Каида» (запрещенная в России террористическая организация) погибли 12 человек, еще 11 были ранены.