Reuters узнал об участии Уиткоффа в переговорах с Зеленским в Турции

По информации агентства, он присоединится к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Ранее сегодня Зеленский заявил, что намерен отправиться в Турцию для «активизации переговоров». По его словам, у украинской стороны есть «наработанные решения», которые она намерена представить партнерам. «Всеми силами приближать окончание войны — это первый приоритет Украины. Работаем также, чтобы возобновить обмен и возвращение пленных», — сообщил он.
О других участниках переговоров в Турции пока не сообщалось. В конце прошлой недели глава турецкого МИДа Хакан Фидан заявил, что военный конфликт России и Украины приблизился к завершению. Он также не исключил вероятность нового раунда переговоров, который может состояться в Турции. Вместе с тем Фидан указал, что для запуска кампании по урегулированию необходимо участие посредников: «Мы работаем над этим, скоро увидите результаты».
