Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters узнал об участии Уиткоффа в переговорах с Зеленским в Турции

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетит Турцию завтра, 19 ноября, сообщает Reuters со ссылкой на турецкий источник.

Источник: Reuters

По информации агентства, он присоединится к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее сегодня Зеленский заявил, что намерен отправиться в Турцию для «активизации переговоров». По его словам, у украинской стороны есть «наработанные решения», которые она намерена представить партнерам. «Всеми силами приближать окончание войны — это первый приоритет Украины. Работаем также, чтобы возобновить обмен и возвращение пленных», — сообщил он.

О других участниках переговоров в Турции пока не сообщалось. В конце прошлой недели глава турецкого МИДа Хакан Фидан заявил, что военный конфликт России и Украины приблизился к завершению. Он также не исключил вероятность нового раунда переговоров, который может состояться в Турции. Вместе с тем Фидан указал, что для запуска кампании по урегулированию необходимо участие посредников: «Мы работаем над этим, скоро увидите результаты».

Материал дополняется

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше