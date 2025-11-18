Reuters узнал об участии Уиткоффа в переговорах с Зеленским в Турции

О других участниках переговоров в Турции пока не сообщалось. В конце прошлой недели глава турецкого МИДа Хакан Фидан заявил, что военный конфликт России и Украины приблизился к завершению. Он также не исключил вероятность нового раунда переговоров, который может состояться в Турции. Вместе с тем Фидан указал, что для запуска кампании по урегулированию необходимо участие посредников: «Мы работаем над этим, скоро увидите результаты».