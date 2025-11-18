Лукашенко сказал, что будет с девятью районами, где живет 350 000 белорусов

Александр Лукашенко заметил, что выборы состоялись давно, однако это не значит, что на Полесье ничего сделано не было. Наоборот, за прошедшее время очень много сделано. По его словам, работы в регионе остается еще море. Программа до 2030 года охватывает девять районов, где живут 350 000 человек.