Лукашенко сказал, что будет с девятью районами, где живет 350 000 белорусов

Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 ноября во время совещания по развитию районов Припятского Полесья и реализация соответствующей программы, которое проходит во Дворце Независимости, сказал, что будет с девятью районами, где живет 350 000 белорусов. Подробности приводит БелТА.
Глава государства уточнил, что повестка совещания была определена давно:
— Напомню, что данная программа — одно из ключевых предвыборных обещаний президента полешукам.
Александр Лукашенко заметил, что выборы состоялись давно, однако это не значит, что на Полесье ничего сделано не было. Наоборот, за прошедшее время очень много сделано. По его словам, работы в регионе остается еще море. Программа до 2030 года охватывает девять районов, где живут 350 000 человек.
— Касаясь программы, мы должны знать и понимать, какие надо провести мероприятия в рамках программы и вне ее, чтобы полешуки заметили, да и вся Беларусь, что мы серьезно занимаемся Полесьем. С одной стороны, — отметил глава государства.
Он добавил, что также важно помнить, есть ли сейчас деньги для того, чтобы все эти мероприятия осуществить. Президент попросил чиновников в своих докладах уйти от «излишней советскости», чтобы не получилось так: деньги выделили, а результатов не заметили.
— Как раз для этого нужны конкретные мероприятия, предприятия, которые будут способствовать появлению новых рабочих мест и развитию Полесья на века, навсегда, — подчеркнул президент Беларуси.
