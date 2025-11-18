Anadolu: Макрон заявил, что к концу года начнется новый этап развертывания сил «коалицией желающих»

Макрон сообщил, что штаб «коалиции желающих», расположенный недалеко от Парижа и действующий под руководством Франции и Великобритании, уже несколько недель работает в полную силу, пишет турецкое новостное агентство Anadolu.
Этот штаб — результат нашей работы по обеспечению безопасности в рамках коалиции сил в поддержку Украины. Мы разработали план действий, и сегодня в Париже трудятся 60 специалистов по планированию. Они координируют конкретный вклад в усилия коалиции, связанные с вооруженными силами.
Главная цель коалиции — подготовить развертывание сил, которые будут обеспечивать безопасность на определенном расстоянии от разграничительной линии после прекращения огня. Кроме того, она планирует помочь с восстановлением вооруженных сил Украины.
Мы готовы, все идет по плану, и к Рождеству мы намерены перейти к новому решающему этапу развертывания.
Он также подчеркнул, что поддержка Францией Украины не ограничивается военной сферой. По словам Макрона, соглашения, подписанные во время визита Зеленского в Париж, формируют долгосрочные механизмы, которые будут сопровождать Украину после прекращения боевых действий.
Также французский лидер заявил, что объединение европейцев с США и другими ключевыми партнерами в оказании давления на Россию стало «поворотным моментом», который, как ожидается, приведет к результатам. «Я верю, что последние несколько месяцев были отмечены решениями, которые стали настоящим поворотным моментам», — сказал он.