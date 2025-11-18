Эксперты: передаст ли Париж Киеву 100 истребителей Rafale

Подписание меморандума о поставках французских истребителей на Украину стало значимым событием визита украинского президента Владимира Зеленского в Париж, пишут «Ведомости». Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал «историческое» соглашение о военной помощи Киеву: «Это огромная сумма. Это то, что необходимо для обновления украинской армии». Политик уточнил, что сделка выгодна и для Франции, и для Dassault, который производит самолеты.
Зеленский добавил, что в пакет соглашения по покупке вооружения также включено приобретение не только истребителей, но и восьми батарей ПВО SAMP/T и радаров.
В пресс-службе администрации президента Франции уточнили, что 100 истребителей будут поставлены не сразу, а в течение 10 лет. Макрон добавил, что оплата за поставку техники будет производиться по программе Евросоюза. Он не исключил, что покупка 100 истребителей будет профинансирована из изъятых российских активов.
В случае, если Париж и Киев действительно подпишут контракт, то его реализация может быть затруднена: производитель Rafale — концерн Dassault — перегружен контрактами. Современные истребители компании стремятся заполучить многие страны. В 2024 году Индонезия заключила с Dassault договор о покупке 42 самолетов на сумму 7 млрд долларов без учета вооружений. Компания также обязалась поставить 80 Rafale Объединенным Арабским Эмиратам. Сумма сделки превысила 16,6 млрд евро, в том числе 2 млрд — на вооружение. Индия заказала у производителя 26 истребителей на сумму 7,5 млрд долларов.
100 истребителей и восемь зенитных ракетных комплексов, которые намерен приобрести Зеленский, обойдутся в 30 млрд евро. Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов в разговоре с «Ведомостями» обратил внимание на то, что у Киева таких денег нет. Париж также не в состоянии себе позволить такие расходы. Эксперт уточняет, что Евросоюз даже в случае конфискации замороженных российских активов в размере 140 млрд евро не сможет выделить оттуда такую сумму, так как статьи расходов уже сформированы.
Заведующий сектором Украины Института стран СНГ Иван Скориков полагает, что меморандум о поставке Rafale — знак политической поддержки Зеленского со стороны Макрона. Собеседник «Ведомостей» считает, что к существенной трансформации на линии боевого соприкосновения такая помощь не приведет. Эксперт напоминает, что украинцы возлагали большие надежды на американские истребители F-16, но в итоге их использование не позволило изменить ситуацию. По словам Скорикова, сделка о поставках Rafale — скорее пиар-акция. Она может позитивно повлиять на настроения украинцев и подтвердить их уверенность в том, что Европа продолжает поддерживать Киев.