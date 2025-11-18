Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперты: передаст ли Париж Киеву 100 истребителей Rafale

Киев и Париж заключили соглашение о поставках 100 многоцелевых истребителей четвертого поколения Rafale французского концерна Dassault. Что известно о сделке, ее условиях и перспективах исполнения, рассказали «Ведомости».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Подписание меморандума о поставках французских истребителей на Украину стало значимым событием визита украинского президента Владимира Зеленского в Париж, пишут «Ведомости». Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал «историческое» соглашение о военной помощи Киеву: «Это огромная сумма. Это то, что необходимо для обновления украинской армии». Политик уточнил, что сделка выгодна и для Франции, и для Dassault, который производит самолеты.

Зеленский добавил, что в пакет соглашения по покупке вооружения также включено приобретение не только истребителей, но и восьми батарей ПВО SAMP/T и радаров.

В пресс-службе администрации президента Франции уточнили, что 100 истребителей будут поставлены не сразу, а в течение 10 лет. Макрон добавил, что оплата за поставку техники будет производиться по программе Евросоюза. Он не исключил, что покупка 100 истребителей будет профинансирована из изъятых российских активов.

Французский президент также упомянул, что пока он и Зеленский поставили подписи только под меморандумом, то есть документом, подтверждающим намерение заключить сделку, а сам контракт о поставках самолетов будет заключен позже.

В случае, если Париж и Киев действительно подпишут контракт, то его реализация может быть затруднена: производитель Rafale — концерн Dassault — перегружен контрактами. Современные истребители компании стремятся заполучить многие страны. В 2024 году Индонезия заключила с Dassault договор о покупке 42 самолетов на сумму 7 млрд долларов без учета вооружений. Компания также обязалась поставить 80 Rafale Объединенным Арабским Эмиратам. Сумма сделки превысила 16,6 млрд евро, в том числе 2 млрд — на вооружение. Индия заказала у производителя 26 истребителей на сумму 7,5 млрд долларов.

100 истребителей и восемь зенитных ракетных комплексов, которые намерен приобрести Зеленский, обойдутся в 30 млрд евро. Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов в разговоре с «Ведомостями» обратил внимание на то, что у Киева таких денег нет. Париж также не в состоянии себе позволить такие расходы. Эксперт уточняет, что Евросоюз даже в случае конфискации замороженных российских активов в размере 140 млрд евро не сможет выделить оттуда такую сумму, так как статьи расходов уже сформированы.

Заведующий сектором Украины Института стран СНГ Иван Скориков полагает, что меморандум о поставке Rafale — знак политической поддержки Зеленского со стороны Макрона. Собеседник «Ведомостей» считает, что к существенной трансформации на линии боевого соприкосновения такая помощь не приведет. Эксперт напоминает, что украинцы возлагали большие надежды на американские истребители F-16, но в итоге их использование не позволило изменить ситуацию. По словам Скорикова, сделка о поставках Rafale — скорее пиар-акция. Она может позитивно повлиять на настроения украинцев и подтвердить их уверенность в том, что Европа продолжает поддерживать Киев.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше