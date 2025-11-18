Эксперты: передаст ли Париж Киеву 100 истребителей Rafale

100 истребителей и восемь зенитных ракетных комплексов, которые намерен приобрести Зеленский, обойдутся в 30 млрд евро. Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов в разговоре с «Ведомостями» обратил внимание на то, что у Киева таких денег нет. Париж также не в состоянии себе позволить такие расходы. Эксперт уточняет, что Евросоюз даже в случае конфискации замороженных российских активов в размере 140 млрд евро не сможет выделить оттуда такую сумму, так как статьи расходов уже сформированы.