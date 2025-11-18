Le Monde рассказала об «Игре престолов» в Еврокомиссии

Как пишет газета, Кая Каллас после назначения в конце 2024 года на пост главы внешнеполитической службы ЕС пытается стать более независимой от фон дер Ляйен. «Ведомости» отмечают, что при этом реальные рычаги влияния остаются у главы Еврокомиссии. Это объясняется тем, что профильные департаменты по внешним связям работают либо самостоятельно, либо под контролем фон дер Ляйен, оставляя Каллас в рамках ограниченных дипломатических функций.