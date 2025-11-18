Le Monde рассказала об «Игре престолов» в Еврокомиссии

Как пишет газета, Кая Каллас после назначения в конце 2024 года на пост главы внешнеполитической службы ЕС пытается стать более независимой от фон дер Ляйен. «Ведомости» отмечают, что при этом реальные рычаги влияния остаются у главы Еврокомиссии. Это объясняется тем, что профильные департаменты по внешним связям работают либо самостоятельно, либо под контролем фон дер Ляйен, оставляя Каллас в рамках ограниченных дипломатических функций.
Как сообщает источник Le Monde, стратегический и политический анализ теперь проводится в обход дипломатической службы — непосредственно в Еврокомиссии. Это нарушает традиционный порядок, при котором дипломаты сначала готовили оценку, а затем координировали действия со структурами ЕК. По мнению собеседника издания, внешняя политика не может ограничиваться лишь распределением финансирования.
На данный момент государства-члены ЕС не препятствуют этому процессу, считает специальный советник Института Жака Делора Себастьен Майяр. Он рассказал, что единственной возможностью для Каллас сохранить позиции является установление более тесных связей с государствами-членами Евросоюза. Такое мнение поддерживают некоторые дипломаты в Европе.
Как сообщало 8 ноября издание Politico, попытка Каи Каллас вернуть в Брюссель известного критика фон дер Ляйен Мартина Зельмайра не увенчалась успехом. Планы главы дипломатии ЕС назначить Зельмайра своим ключевым советником для усиления собственных позиций столкнулись с противодействием со стороны Еврокомиссии, что в итоге заблокировало это кадровое решение.