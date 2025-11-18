Ричмонд
Le Monde рассказала об «Игре престолов» в Еврокомиссии

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пытается усилить свои полномочия, что негативно сказывается на дипломатической службе. По мнению журналистов Le Monde, борьба за власть напоминает интриги сериала «Игра престолов».

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Как пишет газета, Кая Каллас после назначения в конце 2024 года на пост главы внешнеполитической службы ЕС пытается стать более независимой от фон дер Ляйен. «Ведомости» отмечают, что при этом реальные рычаги влияния остаются у главы Еврокомиссии. Это объясняется тем, что профильные департаменты по внешним связям работают либо самостоятельно, либо под контролем фон дер Ляйен, оставляя Каллас в рамках ограниченных дипломатических функций.

Как сообщает источник Le Monde, стратегический и политический анализ теперь проводится в обход дипломатической службы — непосредственно в Еврокомиссии. Это нарушает традиционный порядок, при котором дипломаты сначала готовили оценку, а затем координировали действия со структурами ЕК. По мнению собеседника издания, внешняя политика не может ограничиваться лишь распределением финансирования.

На данный момент государства-члены ЕС не препятствуют этому процессу, считает специальный советник Института Жака Делора Себастьен Майяр. Он рассказал, что единственной возможностью для Каллас сохранить позиции является установление более тесных связей с государствами-членами Евросоюза. Такое мнение поддерживают некоторые дипломаты в Европе.

Как сообщало 8 ноября издание Politico, попытка Каи Каллас вернуть в Брюссель известного критика фон дер Ляйен Мартина Зельмайра не увенчалась успехом. Планы главы дипломатии ЕС назначить Зельмайра своим ключевым советником для усиления собственных позиций столкнулись с противодействием со стороны Еврокомиссии, что в итоге заблокировало это кадровое решение.

