Кремль исключил присутствие России на переговорах с Зеленским в Турции

По словам украинского президента, в Турцию он отправится, чтобы «активизировать» переговоры и предложить партнерам «наработанные решения», а также «возобновить обмен и возвращение военнопленных». За неделю до анонсированной Зеленским поездки Стамбул посетил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров. Позднее он заявил, что при посредничестве партнеров в Турции и ОАЭ стороны «согласились активировать стамбульские договоренности». Речь, по его словам, идет об обмене 1200 украинцев.