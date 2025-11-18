Ричмонд
СМИ: КНДР предупредила о «ядерном домино» из-за сделки Сеула и США

Северная Корея осудила соглашение между Южной Кореей и США о строительстве атомных подводных лодок, заявив, что сделка вызовет эффект «ядерного домино» и превратит Южную Корею в «квазиядерное государство». Это сообщение Центрального информационного агентства Кореи (ЦТАК) цитируют зарубежные СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Через четыре дня после того, как Южная Корея и США подписали соглашение о безопасности и торговле, включая планы по разработке атомных судов, Северная Корея осудила этот шаг. КНДР назвала его проявлением «истинного характера» правительств двух стран и «опасной попыткой конфронтации», пишет французский новостной портал France 24. аТакже Пхеньян обвинил Сеул и Вашингтон в незнании потребностей Северной Кореи, отмечает южнокорейское издание KBS World.

По мнению Пхеньяна, Вашингтон, разрешив Сеулу построить атомную подводную лодку, проигнорировал опасность распространения ядерного оружия и рискует разжечь «горячую ядерную гонку» и повысить напряженность в регионе.

Пхеньян пообещал принять «оправданные контрмеры» для защиты своих интересов безопасности от «конфронтационных намерений» двух государств.

В ответ Пхеньяну Сеул во вторник заявил, что будет работать над ослаблением напряженности и восстановлением взаимного доверия между двумя Кореями. Пресс-секретарь президента Южной Кореи опроверг обвинения ЦТАК в том, что Сеул питает какую-либо враждебность по отношению к КНДР.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён предложил провести переговоры с КНДР без предварительных условий. Это резко контрастирует с «ястребиной» позицией, которую занимали его консервативные предшественники, отмечает France 24.

Китай тоже предостерег от передачи Сеулу технологий атомных подводных лодок.

В Пекине считают, что партнерство Сеула и Вашингтона «выходит за рамки чисто коммерческого и напрямую затрагивает глобальный режим нераспространения, стабильность Корейского полуострова и региона в целом».

