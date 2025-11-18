СМИ: КНДР предупредила о «ядерном домино» из-за сделки Сеула и США

Через четыре дня после того, как Южная Корея и США подписали соглашение о безопасности и торговле, включая планы по разработке атомных судов, Северная Корея осудила этот шаг. КНДР назвала его проявлением «истинного характера» правительств двух стран и «опасной попыткой конфронтации», пишет французский новостной портал France 24. аТакже Пхеньян обвинил Сеул и Вашингтон в незнании потребностей Северной Кореи, отмечает южнокорейское издание KBS World.