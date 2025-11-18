Через четыре дня после того, как Южная Корея и США подписали соглашение о безопасности и торговле, включая планы по разработке атомных судов, Северная Корея осудила этот шаг. КНДР назвала его проявлением «истинного характера» правительств двух стран и «опасной попыткой конфронтации», пишет французский новостной портал France 24. аТакже Пхеньян обвинил Сеул и Вашингтон в незнании потребностей Северной Кореи, отмечает южнокорейское издание KBS World.
Пхеньян пообещал принять «оправданные контрмеры» для защиты своих интересов безопасности от «конфронтационных намерений» двух государств.
В ответ Пхеньяну Сеул во вторник заявил, что будет работать над ослаблением напряженности и восстановлением взаимного доверия между двумя Кореями. Пресс-секретарь президента Южной Кореи опроверг обвинения ЦТАК в том, что Сеул питает какую-либо враждебность по отношению к КНДР.
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён предложил провести переговоры с КНДР без предварительных условий. Это резко контрастирует с «ястребиной» позицией, которую занимали его консервативные предшественники, отмечает France 24.
В Пекине считают, что партнерство Сеула и Вашингтона «выходит за рамки чисто коммерческого и напрямую затрагивает глобальный режим нераспространения, стабильность Корейского полуострова и региона в целом».