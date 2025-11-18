СМИ раскрыли подробности «войны» фон дер Ляйен и Каллас

В Европарламенте также высказались против плана фон дер Ляйен о создании нового органа разведки для укрепления обороны стран ЕС. Глава ЕК предложила создать секретное ведомство, которое займется сбором разведданных для использования в общих целях. Между тем в структуре Еврокомиссии уже действует Разведывательный и ситуационный центр ЕС, который отвечает за координацию разведслужб сообщества и находится в подчинении внешнеполитической службы Евросоюза.