СМИ раскрыли подробности «войны» фон дер Ляйен и Каллас

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и представитель Евросоюза по иностранным делам и политике Кая Каллас не могут выйти из затяжного конфликта. Конфронтация между ними может негативно влиять на работу руководства ЕС, пишет Euractiv.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

По данным портала, разногласия между европейскими высокопоставленными чиновницами возникли после того, как Урсула фон дер Ляйен выступила против предложения Каллас предоставить должность в Европейской службе внешних связей бывшему генсеку Еврокомиссии Мартину Сельмайеру. Глава ЕК не позволила протеже главы евродипломатии вернуться в большую политику, сообщает «Лента.ру».

Кая Каллас в ответ не одобрила инициативу фон дер Ляйен по формированию новой разведслужбы ЕК. Она раскритиковала предложение, заявив, что новая структура приведет к хаосу в работе других разведывательных ведомств и перегрузит ресурсы Евросоюза.

В Европарламенте также высказались против плана фон дер Ляйен о создании нового органа разведки для укрепления обороны стран ЕС. Глава ЕК предложила создать секретное ведомство, которое займется сбором разведданных для использования в общих целях. Между тем в структуре Еврокомиссии уже действует Разведывательный и ситуационный центр ЕС, который отвечает за координацию разведслужб сообщества и находится в подчинении внешнеполитической службы Евросоюза.

