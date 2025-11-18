СМИ раскрыли подробности «войны» фон дер Ляйен и Каллас

По данным портала, разногласия между европейскими высокопоставленными чиновницами возникли после того, как Урсула фон дер Ляйен выступила против предложения Каллас предоставить должность в Европейской службе внешних связей бывшему генсеку Еврокомиссии Мартину Сельмайеру. Глава ЕК не позволила протеже главы евродипломатии вернуться в большую политику, сообщает «Лента.ру».
Кая Каллас в ответ не одобрила инициативу фон дер Ляйен по формированию новой разведслужбы ЕК. Она раскритиковала предложение, заявив, что новая структура приведет к хаосу в работе других разведывательных ведомств и перегрузит ресурсы Евросоюза.
В Европарламенте также высказались против плана фон дер Ляйен о создании нового органа разведки для укрепления обороны стран ЕС. Глава ЕК предложила создать секретное ведомство, которое займется сбором разведданных для использования в общих целях. Между тем в структуре Еврокомиссии уже действует Разведывательный и ситуационный центр ЕС, который отвечает за координацию разведслужб сообщества и находится в подчинении внешнеполитической службы Евросоюза.