Болтон заявил, что Трамп положил оружие на стол перед Мадуро

Бывший советник по национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что администрация президента Дональда Трампа готовится к возможным военным действиям против Венесуэлы.

Источник: Reuters

Бывший советник по национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что администрация президента Дональда Трампа готовится к возможным военным действиям против Венесуэлы. В эфире CNN он отметил, что переброска авианосца USS Gerald R. Ford в Карибский бассейн свидетельствует о подготовке к свержению президента Николаса Мадуро, передает The Hill.

«Если речь идет просто о незаконной торговле наркотиками, это одно. Но похоже, речь идет о свержении Мадуро. Зачем еще перебрасывать авианосную ударную группу Gerald R. Ford с европейского театра военных действий на Карибский бассейн?» — заявил Болтон.

Кроме того, он отметил, что Трамп «положил оружие на стол».

«Вопрос в том, собирается ли он его использовать или нет», — добавил Болтон.

Ранее Трамп допустил возможность проведения переговоров с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро.

«Возможно, мы проведем некоторые переговоры с Мадуро и посмотрим, что из этого выйдет. Они хотели бы поговорить», — заявил американский лидер.

Ранее Мадуро выступил с заявлением в отношении действий администрации США, обвинив Вашингтон в подготовке военного конфликта под ложными предлогами. По словам венесуэльского лидера, реальной целью американцев служит захват природных ресурсов страны и установление марионеточного правительства. Мадуро призвал прекратить политику военного давления. «Хватит бесконечных войн. Хватит несправедливых войн. Больше никакой Ливии. Больше никакого Афганистана», — заявил он.

12 ноября авианосная ударная группа во главе с крупнейшим авианосцем США Gerald R. Ford вошла в зону ответственности южного командования ВС США, охватывающую Латинскую Америку и Карибский бассейн. На борту авианосца находятся более 4 тыс. военных, десятки ударных истребителей и боевых вертолетов, сообщила пресс-служба ВМС США.

Как отмечало издание The Guardian, это формирует крупнейшее военное присутствие США в регионе за последние десятилетия. По его данным, авианосец присоединился к другим кораблям, атомной подводной лодке и самолетам, базирующимся в Пуэрто-Рико.

Министр обороны США Пит Хегсет утверждал, что присутствие американских военных направлено на пресечение незаконного оборота наркотиков и ликвидацию транснациональных преступных организаций. С сентября ВС США начали наносить удары по судам из Венесуэлы, предположительно перевозящим наркотики.

