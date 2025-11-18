Болтон заявил, что Трамп положил оружие на стол перед Мадуро

Бывший советник по национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что администрация президента Дональда Трампа готовится к возможным военным действиям против Венесуэлы. В эфире CNN он отметил, что переброска авианосца USS Gerald R. Ford в Карибский бассейн свидетельствует о подготовке к свержению президента Николаса Мадуро, передает The Hill.