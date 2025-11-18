Ричмонд
Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 18 ноября: главное

Представитель Кремля пообщался с журналистами и ответил на их вопросы. Публикуем основные заявления, сделанные на брифинге.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Франция продолжает вооружать киевский режим и занимается разжиганием военных настроений.

Какие бы самолеты ни продавались киевскому режиму, ситуацию на фронтах изменить это не сможет.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

РФ открыта к переговорам с Украиной, позиция Москвы известна в Вашингтоне, Брюсселе и Киеве.

Киев не направлял Кремлю информацию о том, что готов возобновить переговоры с РФ.

Говорить о готовности Киева искать выход из конфликта можно, только когда Зеленский озвучит свои предложения.

В Кремле прокомментировали слова Зеленского об активизации диалога.

По всей видимости, Зеленский имел в виду те контакты, которые будут проходить завтра в Стамбуле. Это контакты Зеленского с турецкими нашими друзьями, и к которым, вероятно, присоединится господин Уиткофф. Будем ждать результатов этих переговоров.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

РФ не принимает участия в переговорах с Украиной в Стамбуле 19 ноября.

Владимир Путин открыт для разговора со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и представителями турецкой стороны. Если кто-то из упомянутых вами лиц посчитает необходимым проинформировать российскую сторону, конечно, президент Путин будет открыт для разговора.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по РБК)

Коррупционный скандал на Украине повлечет за собой последствия для Киева.

Трудно сказать, во что это выльется, но однозначно можно констатировать, что этот скандал вряд ли останется без последствий. Мы уже слышали голоса из некоторых европейских столиц о том, что там теперь склонны десять раз подумать перед тем, чтобы хоть копейку направлять в Киев.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Кремль считает полностью оправданными отключения мобильного интернета в некоторых регионах для борьбы с атаками беспилотников.

Предметную оценку могут и должны давать только специалисты, наши соответствующие ведомства. Мы же исходим из того, что это считают целесообразным наши силовые ведомства, которые несут ответственность и отвечают за обеспечение безопасности. И принятие таких мер для обеспечения безопасности считаем абсолютно оправданным и необходимым.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Кремль считает преждевременным оценивать работу нового главы Минтранса Никитина.

Владимир Путин встретится с главами делегаций, участниками заседания совета глав правительств государств-членов ШОС.

Сейчас это заседание идет в расширенном составе. Главы сегодня будут у Путина на приеме, он с ними пообщается.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Президент России проведет встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, а также с премьер-министром Монголии Занданшатара.

Также во вторник глава государства примет участие в церемонии закладки ледокола.

Президент примет участие в церемонии закладки серийного универсального атомного ледокола «Сталинград». Это будет в режиме видеоконференции, [судно] закладывается на Балтийском заводе.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)
