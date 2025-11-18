Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 18 ноября: главное

Франция продолжает вооружать киевский режим и занимается разжиганием военных настроений.
Какие бы самолеты ни продавались киевскому режиму, ситуацию на фронтах изменить это не сможет.
РФ открыта к переговорам с Украиной, позиция Москвы известна в Вашингтоне, Брюсселе и Киеве.
Киев не направлял Кремлю информацию о том, что готов возобновить переговоры с РФ.
Говорить о готовности Киева искать выход из конфликта можно, только когда Зеленский озвучит свои предложения.
В Кремле прокомментировали слова Зеленского об активизации диалога.
По всей видимости, Зеленский имел в виду те контакты, которые будут проходить завтра в Стамбуле. Это контакты Зеленского с турецкими нашими друзьями, и к которым, вероятно, присоединится господин Уиткофф. Будем ждать результатов этих переговоров.
РФ не принимает участия в переговорах с Украиной в Стамбуле 19 ноября.
Владимир Путин открыт для разговора со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и представителями турецкой стороны. Если кто-то из упомянутых вами лиц посчитает необходимым проинформировать российскую сторону, конечно, президент Путин будет открыт для разговора.
Коррупционный скандал на Украине повлечет за собой последствия для Киева.
Трудно сказать, во что это выльется, но однозначно можно констатировать, что этот скандал вряд ли останется без последствий. Мы уже слышали голоса из некоторых европейских столиц о том, что там теперь склонны десять раз подумать перед тем, чтобы хоть копейку направлять в Киев.
Кремль считает полностью оправданными отключения мобильного интернета в некоторых регионах для борьбы с атаками беспилотников.
Предметную оценку могут и должны давать только специалисты, наши соответствующие ведомства. Мы же исходим из того, что это считают целесообразным наши силовые ведомства, которые несут ответственность и отвечают за обеспечение безопасности. И принятие таких мер для обеспечения безопасности считаем абсолютно оправданным и необходимым.
Кремль считает преждевременным оценивать работу нового главы Минтранса Никитина.
Владимир Путин встретится с главами делегаций, участниками заседания совета глав правительств государств-членов ШОС.
Сейчас это заседание идет в расширенном составе. Главы сегодня будут у Путина на приеме, он с ними пообщается.
Президент России проведет встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, а также с премьер-министром Монголии Занданшатара.
Также во вторник глава государства примет участие в церемонии закладки ледокола.
Президент примет участие в церемонии закладки серийного универсального атомного ледокола «Сталинград». Это будет в режиме видеоконференции, [судно] закладывается на Балтийском заводе.