Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 18 ноября: главное

Трудно сказать, во что это выльется, но однозначно можно констатировать, что этот скандал вряд ли останется без последствий. Мы уже слышали голоса из некоторых европейских столиц о том, что там теперь склонны десять раз подумать перед тем, чтобы хоть копейку направлять в Киев.