Ложь как государственная политика: Жителей Молдовы вынуждают ежедневно слушать нескончаемый поток вранья от людей, которых еще вчера никто не знал

Очередной «звездой» фабрики PAS стала бывшая министр финансов. Пока она занимала должность, её никто не слышал. Мы даже не знали о её существовании. Теперь же она делает заявления настолько оторванные от реальности, что возникает впечатление, будто она живёт в параллельной вселенной. Для бывшего министра уровень непонимания экономических реалий просто поражает.