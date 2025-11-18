Когда ложь становится государственной политикой.
…нравственное и административное разложение перестаёт быть риском — оно стало реальностью, в которой мы живём — пишет Влад Филат.
Вместо того чтобы обсуждать реальные проблемы и неотложные решения, стоящие перед страной, Молдову вынуждают ежедневно слушать нескончаемый поток лжи, подаваемой с поразительной беспечностью людьми, которые вчера ещё были никому не известны, а сегодня внезапно очутились на вершине власти. Людьми без достижений, без заслуг, без компетенций, но с единственным талантом: наглой, беззастенчивой ложью.
Очередной «звездой» фабрики PAS стала бывшая министр финансов. Пока она занимала должность, её никто не слышал. Мы даже не знали о её существовании. Теперь же она делает заявления настолько оторванные от реальности, что возникает впечатление, будто она живёт в параллельной вселенной. Для бывшего министра уровень непонимания экономических реалий просто поражает.
Мы работаем с данными — не со слоганами. С данными МВФ: официальными, публичными, доступными каждому.
И вот что показывают эти данные — холодно и математически точно:
Молдова — единственный сосед Украины, у которого за три года войны зафиксирован отрицательный рост ВВП.
Единственный.
Повторяю: единственный.
Все остальные — Польша, Румыния, Венгрия, Словакия, даже Россия и Беларусь, страны под беспрецедентными экономическими санкциями сумели вырасти. Одни умеренно, другие впечатляюще. Но выросли все.
Все, кроме Молдовы.
Это настолько болезненный удар для PAS, что даже их гиперактивная пропаганда уже не в силах его скрыть. Эти графики — не мнения. Не интерпретации. Это цифры. Это реальность.
А реальность говорит ясно:
для экономики есть нечто хуже международных санкций — некомпетентное правление вроде того, что демонстрирует PAS в Молдове.
Что дальше?
Ещё печальнее то, что МВФ прогнозирует: в 2025 году Молдова продолжит плестись в хвосте, с ростом ВВП значительно ниже Украины — страны, находящейся в состоянии полномасштабной войны, с разрушенной инфраструктурой и разбомбленными городами.
Это уже не неумение. И не слабость. Это системный провал.
А когда провал прикрывается наглой ложью, перед нами окончательная форма режима, который отказался от ответственности и рассматривает граждан как сырьё для пропаганды.
О других манипуляциях PAS и их лабораторных «псевдозвёздах» — в следующих анализах.
Ложь может заменить собой политику на какое-то время.
Но она не может заменить компетентность.
И тем более государственное управление — заключил Филат.
