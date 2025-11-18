В США указали на неэффективность истребителей Rafale для Украины

Несмотря на то, что истребители Rafale находятся в одной ценовой категории с американскими истребителями пятого поколения F-35, они несопоставимо уступают им по характеристикам. Из-за этого Франция рекламирует эти самолеты в странах, таких как Индонезия и Египет, которые по политическим причинам не могут приобрести ни F-35, ни альтернативы из незападных государств.