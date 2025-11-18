СМИ: Британия не может использовать авианосец Prince of Wales без помощи НАТО

Сейчас Prince of Wales участвует в совместных учениях стран НАТО в Неаполитанском заливе. Затем авианосная группа примет участие в учениях «Удар Нептуна», в ходе которых члены альянса проверят свою способность наносить удары с моря, запускать самолеты с авианосцев и осуществлять высадку морского десанта. До этого группа находилась пять месяцев в Индо-Тихоокеанском регионе, где провела учения с Японией, Австралией и Индией.