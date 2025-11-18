Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Британия не может использовать авианосец Prince of Wales без помощи НАТО

Министр обороны Великобритании Джон Хили в понедельник заявил, что флагманский британский авианосец Prince of Wales готов к мобилизации в случае кризиса в течение 5−10 дней. Однако источники британского новостного канала Sky News сообщают, что для этого Британии потребуется помощь союзников по НАТО.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: UK MOD
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, Хили, выступая с речью во время посещения военного корабля у берегов Неаполя, заверил, что авианосец полностью готов к эксплуатации. «Сегодняшнее заявление является сигналом Путину и всем потенциальным противникам. Великобритания и 20 стран, которые были частью авианосной ударной группы в течение последних восьми месяцев, готовы вместе встать на защиту и укрепить глобальную безопасность и глобальное сдерживание», сказал он.

Однако источники в военном ведомстве отметили, что Британия сможет развернуть Prince of Wales только с помощью союзников. Ей, как поясняет Sky News, не хватает собственных военных кораблей, вспомогательных судов, складов и моряков, чтобы в одиночку собрать авианосную ударную группу.

Иными словами, британский авианосец «сможет поддержать НАТО, только если НАТО предоставит ему сопровождение», подчеркнул один из источников. Собеседники настаивают, что, несмотря на хвастовство Хили, Британия, в отличие от США, не сможет самостоятельно сформировать авианосную группу и эффективно управлять ею.

В статье со ссылкой на британского министра обороны говорится, что 20 кораблей из 10 стран работали с Prince of Wales в течение почти восьми месяцев. За это время истребители F-35 совершили более 1000 боевых вылетов с палубы авианосца водоизмещением 65 000 тонн. Издание уточняет, что стоимость Prince of Wales составляет 3,1 млрд фунтов — это самый большой и дорогой класс кораблей Королевского военно-морского флота.

В свою очередь, британское издание LBC подчеркивает, что Prince of Wales впервые был передан под командование НАТО на фоне резких предупреждений бывшего главы Королевского военно-морского флота о растущей угрозе со стороны России. Наряду с авианосцем в состав группы входят суда поддержки и эскадрилья итальянских истребителей F-35.

Мы живем в новую эпоху угроз, которая требует новой эры в сфере обороны. Наша сила заключается в жесткой силе и прочных альянсах… чтобы продемонстрировать глубокое партнерство между нашими вооруженными силами.

Джон Хили
министр обороны Великобритании

Сейчас Prince of Wales участвует в совместных учениях стран НАТО в Неаполитанском заливе. Затем авианосная группа примет участие в учениях «Удар Нептуна», в ходе которых члены альянса проверят свою способность наносить удары с моря, запускать самолеты с авианосцев и осуществлять высадку морского десанта. До этого группа находилась пять месяцев в Индо-Тихоокеанском регионе, где провела учения с Японией, Австралией и Индией.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше