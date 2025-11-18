NBC: поставки Эр-Рияду F-35 могут изменить баланс сил на Ближнем Востоке

Ранее портал Axios сообщил, что Израиль, вероятно, потребует от США предоставления дополнительных гарантий безопасности, если Вашингтон заключит с Саудовской Аравией соглашение о поставках королевству F-35. Как указал один из собеседников портала, «истребителю F-35 требуется несколько минут, чтобы долететь из Саудовской Аравии до Израиля». Еврейское государство потребует, чтобы поставленные королевству истребители пятого поколения не размещались на саудовских военно-воздушных базах в западных частях страны, наиболее близких к территории Израиля. На данный момент Израиль является единственной страной на Ближнем Востоке, обладающей собственными истребителями F-35.