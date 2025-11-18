Прожиточный минимум на 2026 год установили в Ростовской области

С 1 января 2026 года в Ростовской области будут действовать новые значения прожиточного минимума. Соответствующее постановление подписал губернатор Юрий Слюсарь.
Документ, опубликованный на сайте правительства региона 11 ноября, устанавливает общий размер прожиточного минимума в 17 803 рубля. Для трудоспособного населения он составит 19 405 рублей, для детей — 17 269 рублей, для пенсионеров — 15 311 рублей.
Новые значения примерно на тысячу рублей превышают показатели текущего года. Изменения связаны с выполнением требований федерального законодательства.
Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.Читать дальше