Путин дал старт строительству атомного ледокола «Сталинград»

«Уверен, что новый ледокол “Сталинград” будет достойно носить это гордое имя. Работая в суровых условиях Арктики, прокладывая путь через льды, станет еще одним символом таланта, силы, созидательной энергии нашего народа, его способности ставить перед собой и воплощать в жизнь самые дерзновенные планы, выстоять в самые тяжелые времена», — сказал он во время церемонии.
Ранее гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев сообщал, что в ноябре на «Балтийском заводе» в Санкт-Петербурге заложат новый российский серийный универсальный атомный ледокол «Сталинград» проекта 22220. Событие приурочено к 83-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Сталинградом в Великую Отечественную войну.
Ледоколы проекта 22220 — самые большие и мощные в мире, их главная задача — обеспечение круглогодичной навигации в западной части Арктики. В длину превышают 173 метра, их максимальная ледопроходимость — до трех метров. Без перезарядки топливом УАЛ проекта 22220 могут работать до семи лет. Они экологически нейтральны: при работе атомного ледокола практически отсутствуют выбросы углекислого газа в атмосферу.
Использование переменной осадки позволяет ледоколам этого проекта эффективно обеспечивать навигацию по Северному морскому пути и работать на мелководных участках Енисея и Обской губы.