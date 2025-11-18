Ричмонд
Елена Береговая стала новой главой Камышинского района

Главой Камышинского района Волгоградской области сегодня, 18 ноября, избрана Елена Береговая. Депутаты Камышинской районной думы поддержали ее кандидатуру единогласно, сообщает комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики.

Источник: Freepik

Елена Николаевна родилась 1 августа 1973 года. Окончила Актюбинский педагогический институт и Волгоградский государственный университет. Более 25 лет проживает в Камышинском районе Волгоградской области.

Свою трудовую деятельность начала в 1995 году учителем. С 1998 года по 2013 год работала в сфере предпринимательства и занимала должность директора ООО «Кристалл». С 2013 года по 2016 год являлась председателем Камышинской районной думы. В 2016 году была избрана главой городского поселения Петров Вал, занимала этот пост до 2021 года. Елена Береговая — член партии «Единая Россия» и входит в состав регионального политического совета.

Ранее главой Камышинского района был Алексей Самсонов. Он возглавил муниципалитет в 2020 году.

К слову, теперь уже три района Волгоградской области возглавляют женщины. Анджелика Гребенникова руководит Николаевским районом, а Татьяна Ильина — Серафимовичским.

