Елена Береговая стала новой главой Камышинского района

Елена Николаевна родилась 1 августа 1973 года. Окончила Актюбинский педагогический институт и Волгоградский государственный университет. Более 25 лет проживает в Камышинском районе Волгоградской области.
Свою трудовую деятельность начала в 1995 году учителем. С 1998 года по 2013 год работала в сфере предпринимательства и занимала должность директора ООО «Кристалл». С 2013 года по 2016 год являлась председателем Камышинской районной думы. В 2016 году была избрана главой городского поселения Петров Вал, занимала этот пост до 2021 года. Елена Береговая — член партии «Единая Россия» и входит в состав регионального политического совета.
Ранее главой Камышинского района был Алексей Самсонов. Он возглавил муниципалитет в 2020 году.
К слову, теперь уже три района Волгоградской области возглавляют женщины. Анджелика Гребенникова руководит Николаевским районом, а Татьяна Ильина — Серафимовичским.