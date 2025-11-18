Зеленский планирует 19 ноября приехать в Турцию для активизации переговоров

Москвы на переговорах в Турции не будет, обозначил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время пресс-конференции. Он отметил, что российская сторона не получала от Киева предложений по возобновлению процесса урегулирования конфликта. Более того, М~осква не знает, о каких наработанных решениях говорит Зеленский, и пока что не видит в этом реальных действий по восстановлению диалога~: