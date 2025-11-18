FT: ЕС хочет сократить до трех дней время перемещения войск до границы с Россией

Серьезными препятствиями для перемещения военных сил и средств по Европе остаются разрушающиеся мосты и «бюрократические лабиринты», пишет газета. В частности, в 2022 году Франция не смогла отправить танки в Румынию «по кратчайшему сухопутному маршруту через Германию» и вместо этого была вынуждена переправлять их через Средиземное море. В итоге страны ЕС выделили около 2,8 тыс. «горячих точек» транспортной инфраструктуры, нуждающихся в ремонте. В Брюсселе этот список сократили до 500 «приоритетных» проектов.