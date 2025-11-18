FT: ЕС хочет сократить до трех дней время перемещения войск до границы с Россией

Завтра ЕС планирует опубликовать предложения по «военной мобильности». Это так называемый «военный Шенген», который должен стандартизировать разрозненные правила, регулирующие перемещение армий европейских стран. Как напоминает FT, Германия, Польша и Нидерланды в 2024 году уже подписали соглашение об упрощении трансграничных военных перевозок между собой.
Серьезными препятствиями для перемещения военных сил и средств по Европе остаются разрушающиеся мосты и «бюрократические лабиринты», пишет газета. В частности, в 2022 году Франция не смогла отправить танки в Румынию «по кратчайшему сухопутному маршруту через Германию» и вместо этого была вынуждена переправлять их через Средиземное море. В итоге страны ЕС выделили около 2,8 тыс. «горячих точек» транспортной инфраструктуры, нуждающихся в ремонте. В Брюсселе этот список сократили до 500 «приоритетных» проектов.
Точная численность войск, которые теоретически могут перебросить к границам с Россией, неизвестна, пишет FT. Аналитики считают, что может быть переброшено почти 200 тыс. военнослужащих, около 1500 танков и более 2500 единиц другой бронетехники из США, Канады и Великобритании через континентальную Европу. Неназванные дипломаты НАТО назвали эти расчеты «в целом верными».
В июле глава транспортного ведомства ЕС Апостолос Цицикостас заявил, что дороги, мосты и железнодорожные полотна в ЕС непригодны для быстрой переброски танков, войск и военных грузов через континент в случае войны с Россией. Еврокомиссар закладывал на модернизацию инфраструктуры €17 млрд.