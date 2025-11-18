В Молдове усилят цензуру: готовят «План устойчивости» при поддержке партнеров из ЕС

КИШИНЕВ, 18 ноя — Sputnik. Молдова разработает Национальный план устойчивости государственных учреждений, он будет нацелен на борьбу с дезинформацией и кибер-преступностью, а также усиление правосудия, об этом президент Молдовы Майя Санду заявила в ходе мероприятия Moldova Security Forum («Форум по безопасности»), проходящего в Кишиневе.
По словам Санду, для реализации плана молдавские власти обратятся за поддержкой к внешним партнерам. Опираться план будет на опыт, примененный в ходе выборов.
Мы разрабатываем планы по повышению устойчивости, основываясь на опыте последних лет, полученном в ходе выборов, и примем Национальный план по повышению устойчивости, который охватывает все направления, начиная с дезинформации, кибербезопасности, правосудия и борьбы с коррупцией. Опираясь на этот опыт, мы будем работать над этими вопросами. Мы также обратимся за помощью к нашим партнёрам для реализации этого плана.
В качестве наиболее сложной проблемы она выделила «борьбу с дезинформацией в интернете», ожидаемо, сославшись на «гибридные атаки России» и признав, что самостоятельные шаги Молдовы вряд ли могут считаться демократичными.
«Самое сложное — это то, что мы делаем с онлайн-дезинформацией, где у Молдовы нет возможностей, и даже если Молдова захочет что-то сделать, это может быть воспринято как недемократичное. Нам нужно, чтобы такие страны, как ЕС, разработали политику, которую Молдова могла бы принять в отношении недостоверных аккаунтов, дезинформации, финансируемой из средств массовой информации, аккаунтов, финансируемых Россией, которые представляют крайнюю опасность для нашей демократии», — заявила президент Молдовы.
Она особенно остановилась на распространении информации в соцсетях, в частности, в «неаутентичных аккаунтах».
«Например, я не вижу, что есть готовность делать больше в отношении платформ социальных сетей. Мы видели неаутентичные аккаунты, мы видели усиление информации, публикуемой на этих неаутентичных аккаунтах. (…) Если провести тщательный анализ… можно понять, что эти неаутентичные аккаунты финансируются Россией», — заявила Санду.
по ее словам, мессенджер Telegram «используется здесь не только для распространения дезинформации, но и для создания групп, где они нанимают людей для тролль-ферм, для организации схем покупки голосов».
Продолжая антироссийскую тему, Санду заявила, что Россия «пыталась повлиять на результаты выборов посредством подкупа избирателей и дезинформации».
«Гибридные атаки России в Молдове многомерны и включают в себя самые разные вещи. Самым вредоносным элементом, который мы обнаружили практически в прошлом году, была схема подкупа избирателей», — сказала Санду, при этом упомянув, что молдавские структуры в этом вопросе «творили чудеса».
Санду заявила, что «для вмешательства в молдавские выборы» Россия якобы потратила 300 миллионов евро.
«Кремль всегда финансирует некоторые политические партии, даже если это незаконно, но эти деньги были не такими большими, как сейчас. Раньше это составляло около 30 миллионов евро. На последних выборах речь идёт о 300 миллионах евро — российских деньгах, которые были закачаны для вмешательства в выборы», — сказала президент Молдовы.
В Форуме по безопасности Молдовы участвуют представители руководства Молдовы, а также представители НАТО и Европейского союза.
С 2023 года в Молдове были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов, в том числе сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Осенью 2024 года перед президентскими выборами в стране (Санду получила тогда второй мандат) было заблокировано более 100 Telegram-каналов.