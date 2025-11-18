В Молдове усилят цензуру: готовят «План устойчивости» при поддержке партнеров из ЕС

«Самое сложное — это то, что мы делаем с онлайн-дезинформацией, где у Молдовы нет возможностей, и даже если Молдова захочет что-то сделать, это может быть воспринято как недемократичное. Нам нужно, чтобы такие страны, как ЕС, разработали политику, которую Молдова могла бы принять в отношении недостоверных аккаунтов, дезинформации, финансируемой из средств массовой информации, аккаунтов, финансируемых Россией, которые представляют крайнюю опасность для нашей демократии», — заявила президент Молдовы.