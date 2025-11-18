Трамп готов нанести удары по мексиканским наркокартелям

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает нанесения ударов по Мексике в рамках войны против наркокартелей. «Я буду не против, мы сделаем все, что нужно, чтобы остановить наркоторговлю. Мексика… Слушайте, я был в Мехико на выходных. Там есть серьезные проблемы», — заявил Трамп журналистам, собравшимся в Овальном кабинете. При этом он отказался уточнить, будет ли согласовывать свои действия с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум.