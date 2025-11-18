Владимир Путин дал добро на строительство ледокола «Сталинград»

— Сегодняшняя дата закладки нового, мощного ледокола по-особому значима. Именно в эти дни в ожесточенных боях за Сталинград произошёл коренной перелом, началась наступательная операция советских войск, которая завершилась окружением и полным разгромом группировки врага, и с берегов Волги наши войска неудержимо пошли вперёд, к Победе. Уверен, что новый ледокол «Сталинград» будет достойно носить это гордое имя. Работая в суровых условиях Арктики, прокладывая путь через льды, станет ещё одним символом таланта, силы, созидательной энергии нашего народа, его способности ставить перед собой и воплощать в жизнь самые дерзновенные планы, выстоять в самые тяжёлые времена, — заявил Владимир Путин.