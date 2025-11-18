Молдавия обсуждает с ЕС и США план приднестровского урегулирования

Переговоры по приднестровскому урегулированию в формате «пять плюс два» (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от ЕС и США) заморожены с 2019 года. Президент непризнанной республики Вадим Красносельский неоднократно призывал руководство Молдавии возобновить их, однако Санду после избрания в 2020 году заявила, что не будет встречаться с лидером Приднестровья.