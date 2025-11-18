Что известно о предстоящих переговорах по Украине в Стамбуле

Российские представители не будут принимать участие в переговорах в Стамбуле. Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Киев до сих пор не направил Москве сигнал о готовности вернуться к обсуждению вопросов по урегулированию конфликта. Пресс-секретарь президента допустил, что, анонсируя переговоры в Турции, украинский лидер имел в виду свою встречу с турецкой делегацией и Стивом Уиткоффом. Песков уточнил, что Россия по-прежнему открыта для диалога и будет ожидать итогов консультаций Зеленского со спецпредставителем американского президента и турецкими посредниками. Он добавил, что позиция Кремля доведена до Киева, Вашингтона и Стамбула.