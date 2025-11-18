Что известно о предстоящих переговорах по Украине в Стамбуле

18 ноября агентство Reuters сообщило, что Стив Уиткофф посетит Турцию 19 ноября. Целью визита спецпосланника президента США источник издания назвал встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщают «Ведомости».
Российские представители не будут принимать участие в переговорах в Стамбуле. Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Киев до сих пор не направил Москве сигнал о готовности вернуться к обсуждению вопросов по урегулированию конфликта. Пресс-секретарь президента допустил, что, анонсируя переговоры в Турции, украинский лидер имел в виду свою встречу с турецкой делегацией и Стивом Уиткоффом. Песков уточнил, что Россия по-прежнему открыта для диалога и будет ожидать итогов консультаций Зеленского со спецпредставителем американского президента и турецкими посредниками. Он добавил, что позиция Кремля доведена до Киева, Вашингтона и Стамбула.
Песков акцентировал внимание, что Зеленский так и не представил свои предложения о вариантах разрешения кризиса — как только он их озвучит, можно будет судить о намерениях украинской стороны.
18 ноября Владимир Зеленский проводит в Испании. В программу его визита в европейскую страну включены несколько встреч. В администрации украинского лидера заявили, что рассчитывают получить помощь со стороны королевства.
Информация о переговорах в Стамбуле отразилась на работе Мосбиржи. Индекс биржевой площадки увеличился на 1,34% и достиг 2544,21 пункта.
Ранее, 12 ноября, глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук подтвердил готовность России к новому раунду переговоров с украинской стороной при посредничестве Турции. Он уточнил, что переговорный процесс поставлен на паузу по инициативе Украины, и отметил усилия Анкары, направленные на возобновление контактов делегаций Киева и Москвы.
Замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица 12 ноября констатировал, что Украина фактически остановила диалог с Россией при посредничестве Турции. Он уточнил, что одной из причин «заморозки» контактов является якобы отказ представителей Москвы рассматривать условия прекращения огня, которые разработал Киев. Кислица отметил, что возобновление переговорного процесса остается под вопросом и будет возможно, когда Кремль будет готов к обсуждению реальных вариантов перемирия.
Напомним, в 2025 году Стамбул был площадкой для переговоров России и Украины 16 мая, 2 июня и 23 июля. Стороны договорились провести обмены военнопленными и телами погибших.