Судебным исполнителям, отбирающим последнее у отчаявшихся граждан Молдовы, повысили гонорары: «Когда государство жертвует своими людьми ради доходов, оно теряет доверие»

Однако вместо того, чтобы защитить гражданина, государство предпочитает увеличить его бремя. Судебный исполнитель вмешивается именно тогда, когда человек находится в худшем положении. Когда он больше не может платить, когда он в отчаянии. А в Республике Молдова судебные исполнители стали восприниматься не как инструмент закона, а как система, которая зачастую загоняет людей ещё глубже в долги. Потому что параллельно у нас существует рынок микрофинансирования, который работает без реального контроля. Кредиторы выдают деньги быстро, но с огромными процентными ставками. Процентные ставки удваиваются, утраиваются, и за очень короткое время целая семья оказывается в финансовом крахе, — пишет представитель блока «Победа» Василий Боля.