Судебным исполнителям, отбирающим последнее у отчаявшихся граждан Молдовы, повысили гонорары: «Когда государство жертвует своими людьми ради доходов, оно теряет доверие»

"Правительство решило повысить гонорары судебных исполнителей. Это решение было принято, когда люди и без того финансово задыхаются.
У людей больше нет денег на лекарства, оплату счетов, учёбу, на базовые нужды.
Однако вместо того, чтобы защитить гражданина, государство предпочитает увеличить его бремя. Судебный исполнитель вмешивается именно тогда, когда человек находится в худшем положении. Когда он больше не может платить, когда он в отчаянии. А в Республике Молдова судебные исполнители стали восприниматься не как инструмент закона, а как система, которая зачастую загоняет людей ещё глубже в долги. Потому что параллельно у нас существует рынок микрофинансирования, который работает без реального контроля. Кредиторы выдают деньги быстро, но с огромными процентными ставками. Процентные ставки удваиваются, утраиваются, и за очень короткое время целая семья оказывается в финансовом крахе, — пишет представитель блока «Победа» Василий Боля.
Я знаю тысячи случаев, когда долг в 5000 леев достигал 25000. Или один из 10 000 достиг 60 000. Затем появляется исполнитель, который не учитывает контекст, не учитывает людей, а учитывает процедуру и размер комиссии. И теперь эта комиссия растёт. Вместо того, чтобы помочь людям подняться, мы толкаем их ещё ниже. И тогда, для кого принят этот закон? Для граждан? Или для системы? Для многодетных семей? Или для увеличения доходов бюджета?
Это решение ясно показывает: для нынешнего правительства люди не являются приоритетом. Приоритет — наполнение бюджета. И это достигается не за счёт экономического развития, не за счёт создания рабочих мест, не за счёт защиты уязвимых семей, а за счёт увеличения расходов для тех, кто уже пострадал от системы.
Ответственное государство начало бы с чего-то другого. Со строгого регулирования микрофинансирования. С ограничения процентных ставок. С запрета на недобросовестные методы взыскания. С защиты основного жилья семьи. С поддержки людей, находящихся в ситуации финансового кризиса. Это было бы проявлением заботы. Это было бы проявлением уважения. Но сегодня мы видим нечто иное. Мы видим государство, которое бьёт по самым слабым. Государство, для которого люди — всего лишь цифры. А цифры должны выглядеть в таблицах красиво. Беднее люди, богаче государство — это не государственное управление. Это полное безразличие на уровне государственной политики.
И когда государство в конечном итоге жертвует своими людьми ради доходов, оно теряет нечто более важное, чем деньги: оно теряет доверие. А доверие, однажды утраченное, невозможно восстановить ни законами, ни пиаром, ни обещаниями".
