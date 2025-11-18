Госдума обратится к кабмину из-за возможного изъятия российских активов Европой

«Те, кто посягает на нашу собственность, — воры, жулики. И по-другому эти действия нельзя никак иначе трактовать. Почему они скрываются за ширмой Евросоюза? Да потому что многие национальные парламенты и государства в этом воровстве принимать участие не хотят. Мы это должны подчеркнуть и сказать именно в адрес национальных парламентов суверенных государств, если они такие остались там, потому что завтра им придется все это возвращать с процентами», — заявил спикер Госдумы.