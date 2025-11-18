Ричмонд
Глава самарского минтранса избавился от приставки «врио»

Артур Абдрашитов стал министром транспорта Самарской области. До последнего времени он работал на посту в качестве временно исполняющего обязанности. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев на оперативном совещании.

Источник: Коммерсантъ

В 2022—2024 годах Артур Абдрашитов работал министром туризма Самарской области. В декабре 2024 года он был назначен помощником Вячеслава Федорищева по вопросам туризма.

В августе 2025 года экс-главу областного минтранса Ивана Пивкина осудили за воспрепятствование законной предпринимательской деятельности (ч. 1 ст. 169 УК РФ). Бывшего чиновника оштрафовали на 480 тыс. руб. Также в течение трех лет ему запрещено занимать должности в структурах власти. Бывший чиновник пытается оспорить приговор.

