Глава самарского минтранса избавился от приставки «врио»

В 2022—2024 годах Артур Абдрашитов работал министром туризма Самарской области. В декабре 2024 года он был назначен помощником Вячеслава Федорищева по вопросам туризма.
В августе 2025 года экс-главу областного минтранса Ивана Пивкина осудили за воспрепятствование законной предпринимательской деятельности (ч. 1 ст. 169 УК РФ). Бывшего чиновника оштрафовали на 480 тыс. руб. Также в течение трех лет ему запрещено занимать должности в структурах власти. Бывший чиновник пытается оспорить приговор.
Узнать больше по теме
Биография Вячеслава Федорищева
Российский государственный деятель и экономист нового поколения, осенью 2024 года Вячеслав Федорищев стал самым молодым действующим главой субъекта в РФ. Возглавивший Самарскую область чиновник часто попадает в СМИ: собрали главное из его биографии.Читать дальше