В Совфеде объяснили слова Зеленского о готовности к переговорам

«То, что говорит Зеленский о переговорах, неизвестно в Москве, с кем он там собирается вести переговоры, когда вести переговоры — это все открытый вопрос. Мы уже привыкли к подобного рода заявлениям о мало кому известных мероприятиях», — так сенатор прокомментировал готовность Зеленского продолжить переговоры.