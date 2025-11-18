Создается впечатление, что Зеленский пытается дистанцироваться от компрометирующего его окружения на фоне коррупционного скандала в Киеве. Текущий политический кризис в Украине грозит полной дискредитацией действующей власти в глазах общества, считает Карасин.
«То, что говорит Зеленский о переговорах, неизвестно в Москве, с кем он там собирается вести переговоры, когда вести переговоры — это все открытый вопрос. Мы уже привыкли к подобного рода заявлениям о мало кому известных мероприятиях», — так сенатор прокомментировал готовность Зеленского продолжить переговоры.
Карасин отметил, что вопрос организации переговоров между РФ и Украиной является актуальным, однако требует тщательной подготовки. По его словам, встречу на высшем уровне нельзя проводить спонтанно, без тщательной подготовки.
Но любые переговоры должны быть подготовлены, а не проводить их с бухты-барахты, как это привык делать вечно ездящий и вымаливающий дополнительные сотни миллионов долларов Зеленский.
Ранее президент Украины сообщил о предстоящем визите в Турцию с целью активизации диалога с РФ. Зеленский отметил, что Киев разработал предложения по урегулированию конфликта и готов представить их своим партнерам.