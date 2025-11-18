Атомный ледокол «Сталинград» заложили на Балтийском заводе в Петербурге

«Сталинград» присоединится к действующей флотилии проекта 22220, в которую уже входят «Арктика», «Сибирь», «Урал» и «Якутия». Параллельно на верфи продолжается строительство ледоколов «Чукотка» и «Ленинград». Развитие этого флота, как отметил президент, является исторической задачей для России, направленной на укрепление позиций в Арктике.