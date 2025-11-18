Атомный ледокол «Сталинград» заложили на Балтийском заводе в Петербурге

В мероприятии участвовали руководители «Росатома», Объединенной судостроительной корпорации, федеральные и региональные чиновники. Особый символический акцент церемонии придала передача капсулы с землей с Мамаева кургана, которую ветеран Великой Отечественной войны Павел Винокуров вручил генеральному директору «Росатома» Алексею Лихачеву для хранения на борту будущего ледокола.
В своем выступлении глава государства подчеркнул, что имя «Сталинград» присвоено ледоколу в знак памяти о мужестве защитников города и переломном сражении Второй мировой войны. Господин Путин отметил, что ледокол станет символом силы и созидательной энергии народа, способного воплощать самые амбициозные планы.
«Сталинград» присоединится к действующей флотилии проекта 22220, в которую уже входят «Арктика», «Сибирь», «Урал» и «Якутия». Параллельно на верфи продолжается строительство ледоколов «Чукотка» и «Ленинград». Развитие этого флота, как отметил президент, является исторической задачей для России, направленной на укрепление позиций в Арктике.