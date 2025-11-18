Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иностранцам в Самарской области могут запретить работать таксистами и курьерами

В Самарской области обсуждают запрет на привлечение иностранцев к работе.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области могут запретить иностранцам работать таксистами, курьерами, продавцами, водителями автобусов, троллейбусов, трамваев и т. д. Установку запрета на привлечение иностранных граждан к целому ряду работ вынесли на обсуждение.

«Установить запрет на 2026 год», — говорится в проекте документа.

В документе также указано, что иностранцам могут запретить работать на производстве продуктов, в киосках с едой, на почте, в общепите, в сфере образования. Если этот закон вступит в силу, то у предприятий, которые работают на территории региона, будет три месяца, чтобы привести работу в соответствие ему.

Некоторые из этих запретов в регионе уже действуют.