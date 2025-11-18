Литва создаёт новую систему ПВО с участием армии и погранслужбы

В Литве решили сделать интегрированную систему ПВО с участием армии, Служб охраны госграницы и общественной безопасности. Об этом сообщает «Спутник Литва».
По словам главного советника президента республики Дейвидаса Матулениса, закупать технику для обнаружения и нейтрализации объектов на сотни миллионов евро будут за счёт запланированных ассигнований. Министерство энергетики обяжет предприятия критической инфраструктуры инвестировать в системы ПВО.
В августе Литва обратилась за дополнительными ресурсами и помощью НАТО в сфере ПВО.
Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.Читать дальше