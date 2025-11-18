Ричмонд
Литва создаёт новую систему ПВО с участием армии и погранслужбы

Предприятия критической инфраструктуры обяжут закупать технику для обнаружения объектов.

В Литве решили сделать интегрированную систему ПВО с участием армии, Служб охраны госграницы и общественной безопасности. Об этом сообщает «Спутник Литва».

По словам главного советника президента республики Дейвидаса Матулениса, закупать технику для обнаружения и нейтрализации объектов на сотни миллионов евро будут за счёт запланированных ассигнований. Министерство энергетики обяжет предприятия критической инфраструктуры инвестировать в системы ПВО.

В августе Литва обратилась за дополнительными ресурсами и помощью НАТО в сфере ПВО.

