Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил об открытии аэропорта «Платов» до конца года

«Аэропорт, я надеюсь, у нас до конца года в Ростове откроется, будем всё делать для этого. Это даст возможность активизировать наше сотрудничество с точки зрения визитов», — заявил Юрий Слюсарь, обращаясь к представителям органов власти и деловых кругов двух стран.