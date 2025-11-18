Ричмонд
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил об открытии аэропорта «Платов» до конца года

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь озвучил планы по возобновлению работы международного аэропорта «Платов» на заседании рабочей группы по сотрудничеству с Республикой Беларусь. Встреча состоялась 18 ноября в Минске.

Источник: Городской репортер

«Аэропорт, я надеюсь, у нас до конца года в Ростове откроется, будем всё делать для этого. Это даст возможность активизировать наше сотрудничество с точки зрения визитов», — заявил Юрий Слюсарь, обращаясь к представителям органов власти и деловых кругов двух стран.

В отличие от этих планов, на федеральном уровне сохраняется более осторожный подход. Так, в конце октября 2025 года Росавиация официально опровергла распространившиеся слухи о скором открытии «Платова». Пресс-служба ведомства тогда заявила, что информация об открытии аэропорта не подтверждается и «по соображениям безопасности полетов он остается закрытым».

История с открытием аэропорта «Платов» сопровождалась неоднократными заявлениями о скором возобновлении его работы. Еще в сентябре 2025 года вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян заявлял о возможном открытии аэропорта до конца года, прогнозируя перенос части рейсов из Сочи в Ростов-на-Дону. Непосредственным откликом на заявление губернатора стала позиция авиакомпании «Азимут».

Заместитель губернатора Ростовской области Алена Беликова подтвердила готовность перевозчика возобновить прямые рейсы между Ростовом-на-Дону и Минском сразу после открытия аэропорта. Возобновление работы «Платова» станет ключевым инфраструктурным событием для всего Юга России, создав новые возможности для деловых контактов и экономического развития региона.

