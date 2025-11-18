Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил об открытии аэропорта «Платов» до конца года

«Аэропорт, я надеюсь, у нас до конца года в Ростове откроется, будем всё делать для этого. Это даст возможность активизировать наше сотрудничество с точки зрения визитов», — заявил Юрий Слюсарь, обращаясь к представителям органов власти и деловых кругов двух стран.
В отличие от этих планов, на федеральном уровне сохраняется более осторожный подход. Так, в конце октября 2025 года Росавиация официально опровергла распространившиеся слухи о скором открытии «Платова». Пресс-служба ведомства тогда заявила, что информация об открытии аэропорта не подтверждается и «по соображениям безопасности полетов он остается закрытым».
История с открытием аэропорта «Платов» сопровождалась неоднократными заявлениями о скором возобновлении его работы. Еще в сентябре 2025 года вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян заявлял о возможном открытии аэропорта до конца года, прогнозируя перенос части рейсов из Сочи в Ростов-на-Дону. Непосредственным откликом на заявление губернатора стала позиция авиакомпании «Азимут».
Заместитель губернатора Ростовской области Алена Беликова подтвердила готовность перевозчика возобновить прямые рейсы между Ростовом-на-Дону и Минском сразу после открытия аэропорта. Возобновление работы «Платова» станет ключевым инфраструктурным событием для всего Юга России, создав новые возможности для деловых контактов и экономического развития региона.