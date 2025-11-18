Разработчика S.T.A.L.K.E.R. признали нежелательным в России

К основным видам деятельности организации относятся компьютерное программирование, разработка компьютерных игр, предоставление программного обеспечения. «В фокусе интересов на текущий момент находится финансовая поддержка ВСУ и формирование образа России как “государства-агрессора”, включая распространение дискредитирующих нашу страну материалов», — пояснили в Генпрокуратуре. Кроме того, организация неоднократно объявляла о сборе средств как на собственном сайте, так и посредством фонда помощи военнослужащим Украины Lesia UA и украинской организации «Международный благотворительный фонд “Вернись живым”, деятельность которого уже признана нежелательной в нашей стране.
«Руководством организации в 2022 году переведено фонду помощи военнослужащим Украины около 17 млн долларов, на которые приобретены ударные БПЛА, комплектующие к ним и автомобили, а в 2024 году выпущена компьютерная игра, продвигающая украинские нарративы, содержащая агрессивный русофобский контент», — подчеркнули в Генпрокуратуре.