Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков призвал дождаться деталей поддержанного Трампом проекта о санкциях

Судьба законопроекта пока неясна, отметили в Кремле. Ранее проект с санкциями против России поддержал президент США.

Источник: РИА "Новости"

Законопроект США о введении новых санкций за сотрудничество с Россией не отразится на работе Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), но нужно дождаться подробностей американской инициативы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Поправки, о которых идет речь, президент США Дональд Трамп поддержал 17 ноября. На данный момент законопроект еще не утвержден.

«Подождите, пока идет законопроект, мы пока не понимаем, какая судьба этого законопроекта и что именно поддержал Трамп», — сказал Песков.

Указанный законопроект в апреле предложили сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь. Он предусматривает введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другие продукты, если Россия не согласится на длительный мир с Украиной.

В Минфине заявили, что если санкции введут, то Россия диверсифицирует поставки запрещенных к экспорту в США товаров.

Сенаторы планировали принять меры до саммита «Большой семерки», который проходил в июне, но продвижение проекта приостановили на фоне заявлений Трампа об урегулировании конфликта России и Украины.

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше