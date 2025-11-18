СМИ: Маск будет присутствовать на встрече Трампа с кронпринцем Саудовской Аравии

Тогда, чтобы развеять слухи о своей ссоре с Трампом, Маск написал в соцсети Х, что он был занят в тот день, но на мероприятии присутствовал его представитель. Трамп и Маск после своей размолвки впервые появились на публике в сентябре, на поминальной службе по убитому активисту Чарли Кирку, говорится в статье.