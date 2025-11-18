СМИ: Маск будет присутствовать на встрече Трампа с кронпринцем Саудовской Аравии

Тогда, чтобы развеять слухи о своей ссоре с Трампом, Маск написал в соцсети Х, что он был занят в тот день, но на мероприятии присутствовал его представитель. Трамп и Маск после своей размолвки впервые появились на публике в сентябре, на поминальной службе по убитому активисту Чарли Кирку, говорится в статье.
Mint уточняет, что сегодняшний ужин состоится после двусторонней встречи Трампа и саудовского кронпринца в Белом доме и американо-саудовского инвестиционного форума в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. В форуме должны принять участие руководители компаний Chevron, Qualcomm, Cisco, General Dynamics, Pfizer, IBM, Alphabet, Google, Salesforce, Andreessen Horowitz, Halliburton, Adobe, Aramco, State Street и Parsons Corp.
Все договоренности легко могут быть отменены любым будущим президентом США, подчеркивает агентство Bloomberg.
Проблема для саудовцев заключается в том, что нет никаких гарантий, что договоренности переживут администрацию Трампа… Кронпринц, вероятно, будет у власти несколько десятилетий, и ему придется иметь дело с чередой американских президентов.
Как предполагается, на переговорах будут обсуждаться несколько вопросов. Хотя Вашингтон настаивает на нормализации отношений Саудовской Аравии с Израилем, эксперты сомневаются, что этот вопрос будет поднят в ходе нынешнего визита наследного принца в США. Это связано с тем, что перемирие в Газе остается хрупким, а Мухаммед ибн Салман твердо стоит на своем условии: сначала должны быть предприняты шаги по созданию палестинской государственности.
Возможно, стороны обсудят желание Эр-Рияда импортировать передовые американские чипы на базе искусственного интеллекта от таких компаний, как Nvidia и AMD, поставки которых Вашингтон ограничил с 2023 года.
Но этот вопрос, похоже, уже решен кулуарно, несмотря на активное сопротивление Израиля, который до сих пор был единственной страной на Ближнем Востоке, имеющей парк таких самолетов. В понедельник Трамп заявил, что планирует одобрить сделку: «Я скажу, что мы будем делать. Мы будем продавать истребители F-35». Подобная сделка ознаменует значительный сдвиг в политике Вашингтона и изменит военный баланс на Ближнем Востоке, считает израильская газета The Jerusalem Post.
Саудовская Аравия является крупнейшим заказчиком американского вооружения и сейчас стремится модернизировать свои военно-воздушные силы. Пентагон несколько месяцев обдумывал продажу F-35 саудовцам, чтобы обеспечить Израилю «качественное военное преимущество» и гарантировать, что Израиль получит более совершенное американское оружие, чем арабские государства.
Даже если Трамп одобрит такую сделку, ее может заблокировать американский конгресс, который ранее уже ставил под сомнение сделки с Эр-Риядом по поставкам оружия, напоминает Jerusalem Post.