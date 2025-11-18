Ричмонд
СМИ: Маск будет присутствовать на встрече Трампа с кронпринцем Саудовской Аравии

Илон Маск может посетить ужин, который организует во вторник президент Дональд Трамп в честь визита в США наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана аль-Сауда, пишут зарубежные СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Ожидается, что во вторник на ужине в Белом доме будут присутствовать генеральный директор Tesla Илон Маск и игрок в гольф Тайгер Вудс. Неизвестно, принял ли Маск приглашение, пишет интернет-портал Mint.

Как напоминает издание, в сентябре Маск уже отклонил приглашение Белого дома посетить ужин для лидеров ведущих технологических компаний и бизнес-кругов.

Тогда, чтобы развеять слухи о своей ссоре с Трампом, Маск написал в соцсети Х, что он был занят в тот день, но на мероприятии присутствовал его представитель. Трамп и Маск после своей размолвки впервые появились на публике в сентябре, на поминальной службе по убитому активисту Чарли Кирку, говорится в статье.

Mint уточняет, что сегодняшний ужин состоится после двусторонней встречи Трампа и саудовского кронпринца в Белом доме и американо-саудовского инвестиционного форума в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. В форуме должны принять участие руководители компаний Chevron, Qualcomm, Cisco, General Dynamics, Pfizer, IBM, Alphabet, Google, Salesforce, Andreessen Horowitz, Halliburton, Adobe, Aramco, State Street и Parsons Corp.

Впрочем, многое из того, что будет согласовано на ужине во вторник, будет зависеть от теплых отношений саудовского кронпринца с Трампом, которые сложились еще во время его первого президентства.

Все договоренности легко могут быть отменены любым будущим президентом США, подчеркивает агентство Bloomberg.

Проблема для саудовцев заключается в том, что нет никаких гарантий, что договоренности переживут администрацию Трампа… Кронпринц, вероятно, будет у власти несколько десятилетий, и ему придется иметь дело с чередой американских президентов.

Джон Альтерман
завкафедрой глобальной безопасности и геостратегии в Центре стратегических и международных исследований

Как предполагается, на переговорах будут обсуждаться несколько вопросов. Хотя Вашингтон настаивает на нормализации отношений Саудовской Аравии с Израилем, эксперты сомневаются, что этот вопрос будет поднят в ходе нынешнего визита наследного принца в США. Это связано с тем, что перемирие в Газе остается хрупким, а Мухаммед ибн Салман твердо стоит на своем условии: сначала должны быть предприняты шаги по созданию палестинской государственности.

Возможно, стороны обсудят желание Эр-Рияда импортировать передовые американские чипы на базе искусственного интеллекта от таких компаний, как Nvidia и AMD, поставки которых Вашингтон ограничил с 2023 года.

Кроме того, речь зайдет о продаже Саудовской Аравии американских истребителях F-35.

Но этот вопрос, похоже, уже решен кулуарно, несмотря на активное сопротивление Израиля, который до сих пор был единственной страной на Ближнем Востоке, имеющей парк таких самолетов. В понедельник Трамп заявил, что планирует одобрить сделку: «Я скажу, что мы будем делать. Мы будем продавать истребители F-35». Подобная сделка ознаменует значительный сдвиг в политике Вашингтона и изменит военный баланс на Ближнем Востоке, считает израильская газета The Jerusalem Post.

Саудовская Аравия является крупнейшим заказчиком американского вооружения и сейчас стремится модернизировать свои военно-воздушные силы. Пентагон несколько месяцев обдумывал продажу F-35 саудовцам, чтобы обеспечить Израилю «качественное военное преимущество» и гарантировать, что Израиль получит более совершенное американское оружие, чем арабские государства.

Даже если Трамп одобрит такую сделку, ее может заблокировать американский конгресс, который ранее уже ставил под сомнение сделки с Эр-Риядом по поставкам оружия, напоминает Jerusalem Post.

